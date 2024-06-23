В понедельник прояснится и потеплеет до +24°

В Янов день дождь случается немного чаще, чем ночью - вероятность осадков в этот день варьируется от 23% в Павилосте до 50% в Скривери, а средний показатель по стране составляет 37%.

Изменения климата повлияли и на погоду в Янову ночь - в наши дни осадки в этот день бывают чаще. Если рассматривать период с 1966 года, то в его начале вероятность осадков в Янову ночь составляла 20%, а в текущий период возросла до 42%.

Повысилась и температура воздуха: в течение климатического периода 1961-1990 годов минимальная температура воздуха в Янову ночь составляла в среднем +10,2 градуса, а сегодня - +10,9 градуса.

Самая холодная Янова ночь за период с 1961 года была в 1992 году, когда средняя температура воздуха по Латвии составила +3,1 градуса, а в Зосены - даже +0,7 градуса. Самая теплая Янова ночь была в 2021 году, когда минимальная температура воздуха в стране составила в среднем +17 градусов, а в 2013 году температура воздуха в центре Риги в эту ночь не опускалась ниже +20,5 градуса.

Самым жарким праздник летнего солнцестояния был в 2021 году, когда максимальная температура воздуха в Мадоне на Лиго составила +33,2 градуса. Самым холодным Лиго было в 1994 году, когда температура воздуха была ниже +14 градусов, а в Салдусе не превышала +10,6 градуса, при этом погода была дождливой и ветреной.

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