В понедельник прояснится и потеплеет до +24°

Янова ночь с 23 на 24 июня на всей территории Латвии будет облачной, местами пройдет моросящий дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Янов день погода начнет проясняться и станет теплее.
Дожди ночью в основном ожидаются на востоке страны, однако ночь будет относительно теплой - +13…+16 градусов.
Утро Янова дня будет пасмурным, но начиная с севера страны небо постепенно прояснится, выглянет солнце. Местами еще возможны кратковременные дожди, а воздух прогреется до +19…+24 градусов.
Дождливой бывает каждая третья Янова ночь
Вероятность того, что в Янову ночь в конкретном регионе Латвии пройдет дождь, составляет в среднем 30%, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Изучив данные об осадках в Янову ночь за период с 1966 года, метеорологи пришли к выводу, что хотя почти каждый год в праздничную ночь в одном из регионов Латвии идет дождь, вероятность осадков в отдельных местах составляет от 20% в Пиедруе Краславского края до 43% в Стенде. В столице дождь в Янову ночь идет в среднем раз в четыре года.
За последние 58 лет десять раз Янова ночь прошла без осадков, а последняя ночь без дождя была в 2023 году.
В Янов день дождь случается немного чаще, чем ночью - вероятность осадков в этот день варьируется от 23% в Павилосте до 50% в Скривери, а средний показатель по стране составляет 37%.
Изменения климата повлияли и на погоду в Янову ночь - в наши дни осадки в этот день бывают чаще. Если рассматривать период с 1966 года, то в его начале вероятность осадков в Янову ночь составляла 20%, а в текущий период возросла до 42%.
Повысилась и температура воздуха: в течение климатического периода 1961-1990 годов минимальная температура воздуха в Янову ночь составляла в среднем +10,2 градуса, а сегодня - +10,9 градуса.
Самая холодная Янова ночь за период с 1961 года была в 1992 году, когда средняя температура воздуха по Латвии составила +3,1 градуса, а в Зосены - даже +0,7 градуса. Самая теплая Янова ночь была в 2021 году, когда минимальная температура воздуха в стране составила в среднем +17 градусов, а в 2013 году температура воздуха в центре Риги в эту ночь не опускалась ниже +20,5 градуса.
Самым жарким праздник летнего солнцестояния был в 2021 году, когда максимальная температура воздуха в Мадоне на Лиго составила +33,2 градуса. Самым холодным Лиго было в 1994 году, когда температура воздуха была ниже +14 градусов, а в Салдусе не превышала +10,6 градуса, при этом погода была дождливой и ветреной.
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