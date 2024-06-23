Трагедия в брачную ночь: в США невесту насмерть сбила машина. Муж получит 1,3 млн компенсации

Водитель Джейми Ли Комороски на арендованном автомобиле врезалась в гольф-кар, на котором 34-летняя невеста Саманта и ее жених Арик Хатчинсон уезжали с места свадебного торжества 28 апреля 2023 года.

Саманта скончалась на месте. На ней было свадебное платье. Хатчинсон получил черепно-мозговую травму и переломы нескольких костей, но выжил.

Сообщается, что содержание алкоголя в крови Комороски в день аварии как минимум троекратно превышало установленный штатом предел.

Сумма урегулирования составляет 1,3 миллиона долларов, но после учета адвокатских и судебных издержек окончательная сумма будет меньше. Муж умершей женщины получит около 863 300 долларов в качестве компенсации за смерть жены.

Виновнице грозит до 25 лет лишения свободы.

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