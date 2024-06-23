Вс, 23.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Трагедия в брачную ночь: в США невесту насмерть сбила машина. Муж получит 1,3 млн компенсации

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Трагедия в брачную ночь в США: невесту насмерть сбила машина. Муж получит 1,3 млн компенсации
Трагедия в брачную ночь в США: невесту насмерть сбила машина. Муж получит 1,3 млн компенсации Фото: Morbidful/"X"

В 2023 году в Южной Каролине в результате столкновения в свадебную ночь погибла невеста. Муж погибшей получит 1,3 млн долларов в качестве компенсации за аварию, причиной которого, по всей видимости, стала нетрезвая женщина за рулем, сообщают зарубежные СМИ.

Водитель Джейми Ли Комороски на арендованном автомобиле врезалась в гольф-кар, на котором 34-летняя невеста Саманта и ее жених Арик Хатчинсон уезжали с места свадебного торжества 28 апреля 2023 года.

Саманта скончалась на месте. На ней было свадебное платье. Хатчинсон получил черепно-мозговую травму и переломы нескольких костей, но выжил.

Сообщается, что содержание алкоголя в крови Комороски в день аварии как минимум троекратно превышало установленный штатом предел.

Сумма урегулирования составляет 1,3 миллиона долларов, но после учета адвокатских и судебных издержек окончательная сумма будет меньше. Муж умершей женщины получит около 863 300 долларов в качестве компенсации за смерть жены.

Виновнице грозит до 25 лет лишения свободы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх