В Украине погиб третий эстонский солдат-доброволец

Мартин Яэгер 11 лет назад во время зарубежной операции Сил обороны Эстонии в Афганистане.

В субботу, 22 июня, погиб эстонский солдат-доброволец, который отправился помогать Украине в борьбе за свободу, сообщает Rus.Postimees. Он стал третьим эстонцем, павшим за Украину во время полномасштабной войны.