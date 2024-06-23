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В Украине погиб третий эстонский солдат-доброволец

Яанус Пийрсалу
, журналист
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Мартин Яэгер 11 лет назад во время зарубежной операции Сил обороны Эстонии в Афганистане.
Мартин Яэгер 11 лет назад во время зарубежной операции Сил обороны Эстонии в Афганистане. Фото: Erik Tikan

В субботу, 22 июня, погиб эстонский солдат-доброволец, который отправился помогать Украине в борьбе за свободу, сообщает Rus.Postimees. Он стал третьим эстонцем, павшим за Украину во время полномасштабной войны.

Перевод: София Солдатенко

42-летний Мартин Яэгер погиб в бою возле села Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей на линии Купянск-Сватово. Он входил в состав знаменитой 3-й штурмовой бригады украинской армии, которая в настоящее время ведет ожесточенные оборонительные бои восточнее поселка Боровая.

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