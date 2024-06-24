Германия спаслась от поражения в концовке матча со Швейцарией

Матч прошёл на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте и завершился со счётом 1:1. У швейцарцев гол забил Дан Ндой (28-я минута), у немцев - Никлас Фюллькруг (90+2).

В параллельном матче Венгрия победила Шотландию со счётом 1:0, забив на 100-й минуте - Кевин Чобот забил гол на временной отметке 99:32. Победный гол Венгрии в сегодняшнем матче стал самым поздним в истории чемпионатов Европы без учета дополнительных таймов.

Отметим, что во втором тайме форвард венгерской сборной Барнабаш Варга потерял сознание после столкновения с шотландским голкипером Ангусом Ганном. Форварда унесли с поля в кислородной маске на носилках.

Благодаря этому результату Германия набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места в группе А. В активе Швейцарии 5 баллов и вторая строчка. Венгры набрали три очка и сохранили теоретические шансы на выход в плей-офф, шотландцы завершили борьбу в турнире.

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