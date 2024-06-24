Совет ЕС по иностранным делам одобрил 14-й пакет санкций против России

14-й пакет санкций предусматривает меры против кораблей российского "теневого флота", что, как поясняет Браже, важно для снижения доходов России, а также для охраны моря и окружающей среды.

В этом пакете установлен запрет на экспорт и транзит марганцевой руды в Россию и ограничение на перевалку сжиженного газа российского происхождения (СПГ) в портах ЕС.

Кроме того, установлен запрет компаниям ЕС на использование системы СПФС (система передачи финансовых сообщений) - российского аналога SWIFT, и на получение российского финансирования различными организациями ЕС - СМИ, НПО и политическими партиями.

14-й санкционный пакет устанавливает более 100 новых индивидуальных санкций, а также запрет на вещание для четырех пропагандистских каналов - Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия", "Российская Газета" - принятый еще 17 мая.

Установлен запрет на регистрацию права интеллектуальной собственности ЕС для российских физических и юридических лиц.

Компании ЕС обязаны убедиться, что их филиалы в третьих странах соблюдают санкции ЕС.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, утвержденные правовые акты вступят в силу, когда будут обнародованы в Официальном журнале ЕС, что запланировано сегодня во второй половине дня.

Как сообщалось, в пятницу, 14 июня, ЕС не согласовал 14-й пакет санкций против России из-за возражений Германии, заявили дипломаты ЕС. Германия воспрепятствовала принятию этих санкций, обеспокоенная их влиянием на свою промышленность и малые предприятия.

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