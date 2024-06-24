Хоккейная фанатка, оголившая грудь в матче НХЛ, станет моделью Playboy

После оголения во время трансляции Кейт в интернете получила различные предложения. Полученная слава привела к тому, что женщина станет моделью Playboy.

Получила она предложения и от порталов для взрослых, например, CamSoda предложила контракт на 100 000 долларов.

Запечатленный момент интернет-пользователи не стесняясь перепубликовывали на различных интернет-платформах.

Женщина указала, что не планировала оголяться. "Просто так произошло", - сказала она.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!