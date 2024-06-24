Хоккейная фанатка, оголившая грудь в матче НХЛ, станет моделью Playboy

31 мая женщина во время пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли в НХЛ во время трансляции оголила грудь. Это закончилось тем, что женщину разыскал журнал Playboy, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на зарубежные СМИ.
После оголения во время трансляции Кейт в интернете получила различные предложения. Полученная слава привела к тому, что женщина станет моделью Playboy.
Получила она предложения и от порталов для взрослых, например, CamSoda предложила контракт на 100 000 долларов.
Запечатленный момент интернет-пользователи не стесняясь перепубликовывали на различных интернет-платформах.
Женщина указала, что не планировала оголяться. "Просто так произошло", - сказала она.
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