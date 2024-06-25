Италия вышла в плей-офф Евро-2024, вырвав ничью у Хорватии на последних секундах

Матч сборных Хорватии и Италии прошёл на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" в Лейпциге и завершился вничью - 1:1.

На 54-й минуте полузащитник хорватов Лука Модрич не смог реализовать пенальти, но уже через минуту Модрич забил с игры и открыл счёт в матче. Хорват стал самым возрастным футболистом, отличившимся на чемпионате Европы - ему 38 лет и 289 дней.

Итальянцам удалось сравнять счёт на восьмой добавленной ко второму тайму минуте благодаря вышедшему на замену Маттиа Дзакканьи.

В параллельном матче группы В, который проходил на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе, сборная Испании с минимальным счётом обыграла Албанию - 1:0. Единственный гол на 13-й минуте забил нападающий Ферран Торрес, который откликнулся на пас Дани Ольмо между двумя албанскими игроками и ударом от штанги поразил сетку ворот соперника.

Таким образом, сборная Испании набрала 9 очков и уверенно вышла в плей-офф с первого места. Италия (4 очка) заняла 2-е место в группе и также вышла в 1/8 финала. На третьей строчке расположилась команда Хорватии (2), которая пока что сохраняет математические шансы на выход в плей‑офф, албанцы (1) стали четвёртыми и вылетели с Евро-2024.

В 1/8 финала соперником Испании 30 июня в Кёльне станет одна из четырёх команд, занявших третье место в группе. Италия сыграет 29 июня в Берлине со Швейцарией.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы.

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