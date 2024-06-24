Звезда "Пиратов Карибского моря" погиб в результате нападения акулы

Представители службы спасения Гонолулу подтвердили на пресс-конференции, что 49-летний актер скончался в воскресенье днем.

Службы спасения были вызваны на пляж Малаекахана около 13:00 по местному времени.

Актер, который и сам был спасателем, был доставлен на берег на гидроцикле, однако парамедики уже ничем не могли ему помочь.

Перри снимался в картине «Пираты Карибского моря: На странных берегах», четвертом фильме франшизы.

Он также снимался в сериалах Lost, Hawaii Five-0 и Blue Crush.

Исполняющий обязанности начальника службы океанической безопасности Гонолулу Курт Лагер сказал, что Перри был спасателем, которого любили все.

«Личность Тамайо была заразительной, и как бы сильно люди ни любили его, он любил всех остальных еще больше», — добавил он, выразив соболезнования семье Тамайо и всем, кому тот был дорог.

Мэр Гонолулу Рик Блангиарди назвал смерть Перри трагической утратой.

«Тамайо был легендарным водником и пользовался большим уважением, [он] вырос прямо здесь, и был замечательный членом нашей команды океанической безопасности», — сказал мэр на пресс-конференции.

На Гавайских островах обитает более 40 видов акул. Наиболее распространенные из них — тигровые, рифовые акулы, песчаные акулы, акулы-молоты и галапагосские акулы.

По данным американского журнала American Surf, в период с 1980 до 2023 года у берегов Гавайских островов было зарегистрировано 176 нападений акул.

В первые 20 лет наблюдений регистрировалось примерно 1,7 нападений в год. С 2020 года этот показатель вырос до 5,8 инцидентов в год.