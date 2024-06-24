Щенок, украденный в ночь Лиго, вернулся в приют. Судьба пострадавшей собаки пока неясна

"Радует, что собака чувствует себя хорошо. Тем, что произошло с ней за это время, и другими вопросами займется полиция. Дело возбуждено, видео со всех камер на нашей территории будут доступны. Незваный гость у вольера также забыл некоторые свои вещи", - сообщили в приюте.

Вторую собаку, получившую травму во время визита незваного гостя, завтра отвезут к специалисту. "Станет ясно, насколько долгим и финансово затратным будет путь, чтобы собака снова стала доступной для адопции", - признают опекуны животного.

Как сообщалось, с территории приюта для маленьких животных VMF в праздничную ночь пропала собака - 6-месячный щенок женского пола, черный с рыжими пятнами, "волчьего" типа, написал приют в Facebook.

Приют отметил, что собаку украли.

Вторая беспородная собачка, которая тоже находилась в вольере, пострадала - подозрение, что у нее сломана передняя лапа. Она сама приковыляла к своему прежнему жилью у собачьего дома. У собаки и так была тяжелая жизнь, зачем еще эти страдания, доставленные придурками?" - вопрошает приют.

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