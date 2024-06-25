Сенсация от Австрии и первый гол Мбаппе на Евро

Сборная Австрии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Нидерланды. Матч прошёл на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине и завершился победой австрийцев со счётом 3:2.

За Австрию голы забили Дониелл Мален - 6-я минута (автогол), Романо Шмид - 59-я и Марсель Забитцер - 80-я. За Нидерланды голами отличились Коди Гакпо - 47-я минута матча и Мемфис Депай - 75-я.

В параллельном матче, который проходил на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, сборные Франции и Польши не смогли выявить победителя - 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме с пенальти. На 56-й минуте отличился Килиан Мбаппе, для которого этот гол стал первым на чемпионатах Европы. От поражения поляков спас Роберт Левандовски, который реализовал 11-метровый на на 79-й минуте.

Отметим, что французы впервые за три матча забили сами - в первой игре с Австрией (1:0) они победили благодаря автоголу, а с Нидерландами сыграли нулевую ничью.

До сегодняшнего матча Мбаппе ни разу не забивал на Евро - француз отличился в своём 6-м матче в рамках этого турнира. У форварда не было голов ни в одном из 4 матчей на Евро-2020 и в матче с Австрией на текущем турнире. Голевым стал лишь 23-й удар француза по воротам на чемпионатах Европы.

После этого матча австрийцы набрали шесть очков и закончили группового этап турнира на первом месте в квартете D. Сборная Франции набрала 5 очков и вышла в плей-офф со 2-го места. Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке. На счету Польши 1 очко и последняя позиция.

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