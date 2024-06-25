В заброшенном здании в Агенскалнсе возник крупный пожар

В 10:06 в VUGD поступил вызов на улицу Агенскална, где в заброшенном здании возникло и стало быстро распространяться пламя.

В работах по тушению пожара участвуют более 40 спасателей с восемью автоцистернами.

На месте происшествия ограничено движение транспорта.

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