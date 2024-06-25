В заброшенном здании в Агенскалнсе возник крупный пожар

В рижском микрорайоне Агенскалнс, утром во вторник, 25 июня, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) тушат пожар в заброшенном здании, сообщили агентству LETA в службе.
В 10:06 в VUGD поступил вызов на улицу Агенскална, где в заброшенном здании возникло и стало быстро распространяться пламя.
В работах по тушению пожара участвуют более 40 спасателей с восемью автоцистернами.
На месте происшествия ограничено движение транспорта.
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