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В заброшенном здании в Агенскалнсе возник крупный пожар

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VUGD. Иллюстративное фото.
VUGD. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste / LETA

В рижском микрорайоне Агенскалнс, утром во вторник, 25 июня, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) тушат пожар в заброшенном здании, сообщили агентству LETA в службе.

В 10:06 в VUGD поступил вызов на улицу Агенскална, где в заброшенном здании возникло и стало быстро распространяться пламя.

В работах по тушению пожара участвуют более 40 спасателей с восемью автоцистернами.

На месте происшествия ограничено движение транспорта.

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