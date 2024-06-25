На Лиго в машине скорой помощи родился ребенок

По словам предcтавителя NMPD, выходные на Лиго прошли относительно спокойно, хотя недостатка в работе у медиков службы не было.

Общее количество травм увеличилось примерно на треть по сравнению с обычными показателями. Большинство из них были травмами бытового характера.

Традиционных травм для Лиго на этот раз было относительно немного, без серьезных происшествий или последствий.

Было несколько случаев, когда человек давился шашлыком, но благодаря знаниям о первой помощи люди, оказавшиеся рядом, смогли помочь. Однако в одном случае с последствиями удушья удалось справиться только бригаде медиков, оказавшей помощь на месте.

У медиков NMPD были и более серьезные вызовы, где пострадавшие получили травмы под воздействием алкоголя. Так, в понедельник мужчина получил обширные и сильные ожоги, подливая в огонь топливо.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!