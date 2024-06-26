Словения впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Матч сборных Англии и Словении на стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне, а также поединок Дании и Сербии на "Альянц-Арене" в Мюнхене завершились с одинаковым счётом - 0:0.

После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место в группе С. Дания набрала три очка и вышла в плей-офф со второго места.

Третью строчку заняла сборная Словении с тем же количеством очков, уступив датчанам второе место по дополнительным показателям. Датчане оказались в таблице группы выше Словении за счёт результатов в отборе турнира, другие показатели у команд равные (даже количество жёлтых карточек - по 6).

Тем не менее сборная Словении впервые в своей истории квалифицировалась в 1/8 финала. Сербия заняла последнее место в группе с 2 набранными очками и покинула чемпионат Европы.

В 1/8 финала Дания сыграет с Германией 29 июня в Дортмунде. Соперником Англии станет одна из четырёх команд, занявших третье место в группе. Чуть позже своего соперника узнает и сборная Словении.

Напомним, в 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

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