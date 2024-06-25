ВИДЕО Журналист растрогал Модрича после матча

Сборная Хорватии драматически упустила шансы выйти в плей-офф со второго места в группе, сыграв вничью с Италией (1:1). Хорватия вела 1:0 после гола Луки Модрича, но упустила победу благодаря голу итальянцев на 98-й минуте.

Во время послематчевой пресс-конференции итальянский журналист и комментатор Франческо Репиче обратился к 38-летнему полузащитнику, который был признан лучшим игроком встречи.

"Я хочу попросить вас никогда не заканчивать карьеру, потому что вы один из лучших футболистов, игру которого я когда-либо комментировал. Спасибо", - заявил журналист.

"Спасибо, за такие замечательные слова, вы меня растрогали. Я бы хотел играть вечно, но придет время, когда это все закончится. Спасибо!", - ответил растроганный Модрич.

Модрич в матче против Италии установил историческое достижение, став самым возрастным автором гола в истории чемпионата Европы. "Мой рекорд? Для меня это ничего не значит, ведь это не помогло команде. Грустная ночь", - приводит слова Модрича Madrid Xtra.

Хорватия ещё имеет теоретические шансы на выход в плей-офф. Для этого должны совпасть четыре условия в последних матчах турнира: победа Англии над Словенией с разницей в 3+ мячей; победа Турции над Чехией; победа Португалии над Грузией; победа Дании над Сербией.

В таком и только таком сценарии, когда совпадают все пункты, Хорватия пройдет в плей-офф через рейтинг третьих мест.

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