"Пантерз" без латышского защитника Увиса Балинскиса в заявке в понедельник одержали победу в решающей, седьмой игре финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) обыграв "Эдмонтон Ойлерз".

Прекрасную игру в рядах "Флориды" демонстрировал российский голкипер Сергей Бобровский, которые в конце матча неоднократно спасал команду от пропущенной шайбе, чем поспособствовал победе команды. Он отразил 23 броска соперника и был признан главной звездой матча.

Автор публикации IIHF Лукас Эйкроид в своей статье на сайте организации фамилию Бобровского не упомянул. Он также не упомянул Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова. Последний отметился результативной передачей.

В свою очередь Эйкроид выделил достижения финских хоккеистов Александра Баркова, Миколлу Нико, Антона Лунделля и Ээту Луостаринена.

Из игроков "Эдмонтон Ойлерз" были отмечены канадские хоккеисты Коннор Макдэвид, Корри Перри, Зак Хайман и Эван Бушар.

Обладателем Конн Смайт Трофи, который достается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли, стал Макдэвид, который в матчах плей-офф отметился восемью голами и 34 результативными передачами.

Ранее "Пантеры" дважды играли в финалах НХЛ и оба раза проигрывали - в 1996 году клубу "Колорадо Эвеланш" и в прошлом году клубу "Вегас Голден Найтс". В эти годы обладателями Кубка Стэнли стали Сандис Озолиньш и Теодор Блюгер, они единственные из латышей поднимали над головой самый престижный хоккейный трофей.

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