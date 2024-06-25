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Логина заменит Стакиса в Рижской думе

rus.tvnet.lv/LETA
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Агнесе Логина
Агнесе Логина Фото: Zane Bitere/LETA

Бывший министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") восстановит свой мандат депутата Рижской думы и заменит Мартиньша Стакиса ("Прогрессивные") в двух комитетах думы.

В четверг, 27 июня, финансово-административный комитет Рижской думы обсудит вопрос о досрочном прекращении мандата Стакиса, избранного в Европарламент.

Логина будет работать в комитете по финансам и администрации и в комитете по образованию, культуре и спорту.

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