Логина заменит Стакиса в Рижской думе

В четверг, 27 июня, финансово-административный комитет Рижской думы обсудит вопрос о досрочном прекращении мандата Стакиса, избранного в Европарламент .

Логина будет работать в комитете по финансам и администрации и в комитете по образованию, культуре и спорту.