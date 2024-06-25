Официально: Порзиньгис этим летом сборной Латвии помочь не сможет

В Риге со 2 по 7 июля пройдет квалификационный турнир на Олимпиаду в Париже, к которому активно готовится сборная Латвии, который в подгруппе А предстоит встретиться со сборными Грузии и Филиппин.

Две лучшие команды подгруппы выйдут в полуфинал, где сыграют с одной из лучших команд подгруппы В (Бразилия, Черногория и Камерун". В финале будет разыграна единственная на этом турнире путевка на Олимпийские игры в Париже.

Сборная Латвии провела очередные тренировки в понедельник и вторник. В среду в 19 часов в "Арена Рига" у сборной запланирована проверочная игра против Египта.

Обе команды готовятся к стартующему 2 июля олимпийскому квалификационному турниру, который наша команда проведет на своей площадке, а египтяне сыграют в Греции.

Планируется, что из официально включенных в состав кандидатов 17 баскетболистов на игру против Египта не будет заявлен только Андрей Гражулис, у которого продолжается процесс реабилитации, в свою очередь Порзиньгис этим летом сборной помочь не сможет.

"Центровой Кристап Порзиньгис получил разрыв сетчатки и растяжение сухожилия задней большеберцовой кости во второй игре финала НБА 9 июня. Хотя эта травма может позволить кратковременные действия на площадке, она всегда требует хирургического лечения. Порзиньгис надеялся отложить операцию после финала НБА и олимпийской кампании сборной Латвии, но травма не позволяет ему стабильно играть на уровне, необходимом для олимпийских соревнований. Операция будет проведена в ближайшие дни, и дальнейшая информация будет предоставлена, как только она станет доступна", - говорится в сообщении LBS, ссылающемся на официальное заявление "Бостон Селтикс", опубликованное во вторник, 25 июня.

В пятницу, 28 июня, сборная Латвии в 18:30 в Тампере проведет проверочный матч против сборной Финляндии.

Главный тренер Лука Банки указал, что у игроков в последнее время были разные игровая практика, нагрузка и состояние здоровья. Эти факторы будут приняты во внимание в проверочных матчах.

В рамках олимпийского квалификационного турнира сборная Латвии в подгруппе А во вторник, 2 июля, в 19 часов встретится со сборной Грузии, а в среду, 3 июля, в 19 часов со сборной Филиппин.

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