"Честно говоря, у меня нет такой информации", - ответил представитель российского диктатора Дмитрий Песков на просьбу прокремлевского журналиста прокомментировать возможное сбитие дрона.

Министерство обороны России до сих пор не сделало никаких заявлений об инциденте с американским беспилотником и истребителем ВВС России над Черным морем.

Уже сообщалось, что в ночь на 25 июня прокремлевский Telegram-канал "Военный информатор" написал, что российский истребитель МиГ-31 сбил разведывательный беспилотник ВВС США - предположительно, RQ-4B Global Hawk - над Черным морем. Позже владельцы канала заявили о "подтверждении инцидента".

Telegram-канал Fighterbomber, связанный с ВВС России, позже сообщил, что американский беспилотник был сбит.

С другой стороны, аналитик данных Оливер Александер написал на платформе X, что последний полет дрона RQ-4B Global Hawk завершился благополучной посадкой в ​​понедельник, 24 июня, в Сигонелле, Италия.

По данным сайта Flightradar, за последние два дня над Черным морем пролетел только один беспилотник Global Hawk. 23 июня в 9 часов утра по московскому времени он находился на аэродроме Сигонелла на острове Сицилия и вернулся туда 24 июня около 6 часов утра.

Корреспондент информационного агентства Reuters в Пентагоне Идрис Али, ссылаясь на представителя Пентагона, написал на платформе Х, что США не подтвердили "инцидент над Черным морем".

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