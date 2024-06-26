Все сборные в группе E набрали по четыре очка, но выбыла Украина

Матч сборных Украины и Бельгии на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в Штутгарте завершился безголевой ничьей - 0:0. В параллельном матче на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте сборные Словакии и Румынии также сыграли вничью - 1:1.

На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда, забив головой после навеса Юрая Куцки. На 37-й минуте румынский полузащитник Рэзван Марин сравнял счёт в матче, реализовав пенальти.

Благодаря этим результатам все команды в группе Е набрали по 4 очка, однако Румыния заняла первое место, Бельгия - второе, Словакия - третье, а Украина - четвёртое. Первые три сборные вышли в 1/8 финала Евро-2024.

Украинская команда по итогам трёх туров набрала 4 очка, как и другие сборные в этой группе, но по дополнительным показателям (забитые и пропущенные голы) заняла последнюю четвёртую строчку и выбыла с Евро-2024.

Таким образом, Румыния в 1/8 финала 2 июля в Мюнхене сыграет против третьей команды из квартета С или D (Словения/Нидерланды). Бельгия 1 июня встретится с Францией в Дюссельдорфе, а Словакия 30 июня сыграет в Кёльне с Испанией или в Гельзенкирхене с Англией.

Напомним, в 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!