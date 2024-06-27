Грузия обыграла Португалию и сенсационно вышла в плей-офф Евро-2024

Матч сборных Грузии и Португалии прошёл на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене и завершился сенсационной победой грузинской команды со счётом 2:0.

Уже на 2-й минуте игры грузины открыли счёт после ошибки Гонсалу Игнасиу, который сделал неудачный пас в центр. В итоге мяч перехватил Жорж Микаутадзе, отпасовал на ход Хвиче Кварацхелии, а тот ворвался в штрафную площадь и здорово пробил в дальний угол.

На 57-й минуте уже сам Микаутадзе удвоил преимущество грузинской команды, реализовав пенальти. Для Микаутадзе этот гол стал третьим на Евро-2024, и он единолично возглавил гонку бомбардиров.

В параллельном матче группы F, который прошёл на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге, сборная Турции победила Чехию со счётом 2:1.

Чехи уже к 20-й минуте остались в меньшинстве - с поля был удалён Антонин Барак, получив две жёлтые карточки за девять минут. На 51-й минуте счёт в матче открыл турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, но на 66-й минуте сборная Чехии сравняла счёт - забил полузащитник Томаш Соучек. Туркам удалось вырвать победу на 90+4-й минуте благодаря Дженку Тосуну.

В итоге из этой группы в плей-офф вышли Португалия (6 очков), Турция (6) и Грузия (4). Чехия набрала одно очко и вылетела с турнира. Грузия впервые в своей истории выступает в основном этапе крупного турнира (Евро и ЧМ).

В 1/8 финала Португалия 1 июля во Франкфурте-на-Майне сыграет против Словении, Турция 2 июля в Лейпциге - с Австрией, а Грузия 30 июня в Кёльне - с Испанией.

Напомним, в 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

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