Кто и с кем сыграет в 1/8 финала Евро-2024?

Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Стали известны все пары 1/8 финала:
Швейцария - Италия (29 июня, 19:00, Берлин);
Германия - Дания (29 июня, 22:00, Дортмунд);
Англия - Словакия (30 июня, 19:00, Гельзенкирхен);
Испания - Грузия (30 июня, 22:00, Кёльн);
Франция - Бельгия (1 июля, 19:00, Дюссельдорф);
Португалия - Словения (1 июля, 22:00, Франкфурт-на-Майне);
Румыния - Нидерланды (2 июля, 19:00, Мюнхен);
Австрия - Турция (2 июля, 22:00, Лейпциг);
Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 6 июля (Штутгарт, Гамбург, Берлин, Дюссельдорф), 1/2 финала - 9 и 10 июля (Мюнхен, Дортмунд), финал - 14 июля (Берлин).
Действующим чемпионом Европы является Италия, которая на Евро-2020 в финале обыграла англичан в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).
Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
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