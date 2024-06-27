Кто и с кем сыграет в 1/8 финала Евро-2024?

Стали известны все пары 1/8 финала:

Швейцария - Италия (29 июня, 19:00, Берлин);

Германия - Дания (29 июня, 22:00, Дортмунд);

Англия - Словакия (30 июня, 19:00, Гельзенкирхен);

Испания - Грузия (30 июня, 22:00, Кёльн);

Франция - Бельгия (1 июля, 19:00, Дюссельдорф);

Португалия - Словения (1 июля, 22:00, Франкфурт-на-Майне);

Румыния - Нидерланды (2 июля, 19:00, Мюнхен);

Австрия - Турция (2 июля, 22:00, Лейпциг);

Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 6 июля (Штутгарт, Гамбург, Берлин, Дюссельдорф), 1/2 финала - 9 и 10 июля (Мюнхен, Дортмунд), финал - 14 июля (Берлин).

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая на Евро-2020 в финале обыграла англичан в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).

Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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