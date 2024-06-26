Усик отказался от титула чемпиона мира по версии IBF

Усик принял решение отказаться от титула чемпиона мира по версии IBF для того, чтобы за него могли сразиться британцы Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа 21 сентября.

"Энтони и Даниель, послушайте! Я знаю, что титул IBF очень важен для вас. Этот пояс - мой подарок для вашего боя 21 сентября", - сказал украинский боксёр в своих соцсетях.

Теперь, по правилам IBF, 21 сентября Джошуа и Дюбуа проведут бой, который определит нового обладателя титула в супертяжёлом весе.

Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе 18 мая 2024 года после победы над британцем Тайсоном Фьюри, которому на тот момент принадлежал пояс WBC.

Спортивные журналисты считают, что есть вероятность, что нового абсолютного чемпиона мы увидим в результате унификационного боя между победителями поединков Джошуа vs Дюбуа и Усик vs Фьюри 2. Ранее Усик уже побеждал и Дюбуа, и Джошуа (дважды).

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