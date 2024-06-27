Легенды рока SLADE, Smokie и SWEET выступят в Риге

5 июля на концертной площадке Wondersala состоится исторический концерт Rock Legends с участием легенд британского рока SLADE, Smokie и SWEET!
Зрители услышат известные хиты 70-х и 80-х, вошедшие в десятку лучших британских и мировых чартов!
О каждой группе можно говорить часами. К сожалению, многих первоначальных участников этих легендарных коллективов уже нет в живых, но дух этих групп пронизывает их новых участников, которые выступают вместе с основателями и представляют культуру того времени широкой публике, продолжая собирать на каждом концерте десятки тысяч благодарных зрителей!
Давайте на минутку окунемся в настоящую атмосферу британского глэм-рока прошлого века, которую можно будет ощутить 5 июля на Wondersala, и запомним ее надолго!
Обо всех мероприятиях читайте на сайте Wondersala, билеты можно приобрести здесь!
SLADE - британская рок-группа, одни из лидеров глэм-рока начала 1970-х. В 1974 году английский журнал Pop Today писал о них: "Немного до сих пор было рок-групп, которые привносили бы столько радикальных новшеств и изменений в свой сценический образ, отличались бы столь характерным имиджем - одеждой, стилем, манерами". Бытует мнение, что SLADE - самая мелодичная рок-группа после The Beatles и самая недооцененная.
Видео: SLADE - Far Far Away
Smokie - британская рок-группа из Брадфорда, созданная школьными друзьями Крисом Норманом, Аланом Силсоном и Роном Келли в 1963 году. Наибольшую известность получила во второй половине 1970-х годов в Европе. 11 синглов и 5 альбомов группы входили в топ-20 европейских стран в 1975-1979 годах. Состав группы неоднократно менялся, и только Терри Аттли оставался единственным, кто участвовал во всех составах.
Видео: Smokie - What Can I Do
SWEET - британская рок-группа, образовавшаяся в Лондоне, Англия, в 1968 году. Первую известность SWEET получили в начале 1970-х годов благодаря серии бабблгам-синглов, а после они стали частью британского глэм-рок-движения. Потом звук утяжелился и приблизился к хард-роковому звучанию. 11 синглов группы входили в первую десятку UK Singles Chart, один из них, Blockbuster (1973), поднимался на вершину хит-парада.
Видео: Sweet - Love Is Like Oxygen
Статья написана в сотрудничестве с концертной площадкой Wondersala.
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