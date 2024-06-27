Легенды рока SLADE, Smokie и SWEET выступят в Риге

Зрители услышат известные хиты 70-х и 80-х, вошедшие в десятку лучших британских и мировых чартов!

О каждой группе можно говорить часами. К сожалению, многих первоначальных участников этих легендарных коллективов уже нет в живых, но дух этих групп пронизывает их новых участников, которые выступают вместе с основателями и представляют культуру того времени широкой публике, продолжая собирать на каждом концерте десятки тысяч благодарных зрителей!

Давайте на минутку окунемся в настоящую атмосферу британского глэм-рока прошлого века, которую можно будет ощутить 5 июля на Wondersala, и запомним ее надолго!

Обо всех мероприятиях читайте на сайте Wondersala, билеты можно приобрести здесь!