Фото Костюмы для латвийской делегации на Олимпийских играх в Париже

Коллекция включает в себя полный ассортимент одежды для презентаций и церемоний награждения, а также повседневную и тренировочную одежду. Ее дополняет подходящая обувь и аксессуары, специальные украшения для делегации Komanda Latvija разработал ювелирный бренд Given, сообщает LOK.

Это третьи летние Олимпийские игры, на которых Komanda Latvija будет одета в одежду бренда 4F. Бренд является партнером LOK с 2015 года и оказывал техническую поддержку Латвийскому паралимпийскому комитету на Олимпийских играх в Токио.

Польский бренд 4F также оденет олимпийские делегации Греции, Украины, Словакии, Хорватии и Косово на Играх в Париже.

Галерея: Представлены костюмы для латвийской делегации на Олимпийских играх в Париже

Видео: Костюмы для латвийской делегации на Олимпийских играх в Париже

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