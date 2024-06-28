"Мастер был в шоке. Он сказал, что видит нечто подобное впервые". Жительнице центра Риги пришлось расстаться с крупной суммой после работ по промывке трубопровода, проведенных Rīgas ūdens перед Лиго, для ремонта поврежденного отложениями сантехнического оборудования. TVNET+ объясняет, как такое могло произойти и что следует учитывать, чтобы другие не столкнулись с подобными ситуациями.

Rīgas ūdens вовремя предупреждает жителей о запланированных работах, в том числе через домоуправление. Дом Саманты (имя изменено) на улице Миера не стал исключением. О том, что подача воды в связи с промывочными работами будет отключена с 20:00 17 июня до 8:00 18 июня домоуправление предупредило за неделю. Не было ни малейшего подозрения, что история может не закончиться или, вернее, только начаться отключением воды.

Наступило утро 18 июня. В тот день около 10 часов утра Саманта впервые открыла кран с водой и удивилась, насколько "масленно грязной" она оказалась. Сама Саманта смеется, что из-за этого ей пришлось использовать остатки купленной ранее минералки для приготовления кофе. После этого она в течение дня время от времени открывала кран с водой, чтобы оценить ее чистоту. Когда показалось, что вода перестала быть коричневой, она включила стиральную машину...