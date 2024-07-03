В Цесисе 5 и 6 июля пройдет уже 10-й традиционный фестиваль общения LAMPA! В рамках мероприятия на сцене SPULDZE 5 июля в 20:00 состоится дискуссия "Как способствовать многообразию мнений, если неприятные мнения не принимаются?" (Kā veicināt viedokļu daudzveidību, ja nepatīkami viedokļi netiek pieņemti?).