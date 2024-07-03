В Цесисе 5 и 6 июля пройдет уже 10-й традиционный фестиваль общения LAMPA! В рамках мероприятия на сцене SPULDZE 5 июля в 20:00 состоится дискуссия "Как способствовать многообразию мнений, если неприятные мнения не принимаются?" (Kā veicināt viedokļu daudzveidību, ja nepatīkami viedokļi netiek pieņemti?).
Способны ли мы спокойно обсуждать спорные вопросы, если на своем опыте сталкиваемся с бурей мнений, жаркими перепалками и нападками?
Обсуждают:
- главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис;
- главный редактор Латвийского радио Анита Брауна;
- журналист и редактор Re:Check Эвита Пуриня;
- главный редактор Латвийского телевидения Сигита Роке;
- омбудсмен общественных электронных СМИ Латвии и профессор РСУ Анда Рожукалне.
Модератор дискуссии - ведущий программы LABRĪT новостной службы Латвийского радио Кристапс Фелдманис.
Дискуссия на латышском языке, подробнее о ней - здесь.
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