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Видео Остапенко из-за глупой ошибки вылетела из турнира в Истборне

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Теннисистка Алена Остапенко
Теннисистка Алена Остапенко Фото: AFP/SCANPIX

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в среду потерпела поражение во втором туре турнира серии WTA 500 в Истборне.

Остапенко, занимающая 13-е место в рейтинге WTA и посеянная на турнире под пятым номером, со счетом 4-6, 5-7 потерпела поражение от британской теннисистки Кэти Болтер (32-е место в рейтинге WTA).

В одном из розыгрышей латвийская спортсменка перепутала стороны, когда выполняла подачу. При этом она все равно не попала в корт.

Попадание во второй тур дает Остапенко 60 очков WTA.

Вместе со своей постоянной партнершей украинкой Людмилой Киченок Остапенко также играет в парном разряде. Они прошли во второй тур, где  встретятся с интернациональным дуэтом Барбора Крейчикова (Чехия)/Лаура Зигемунд (Германия).

Турнир в Истборне проходит на площадках с травяным покрытием и является последним для Остапенко перед Уимблдоном.

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