Видео "Ругались трехэтажным". Грубые отдыхающие на пляже под Ригой раздражают окружающих

Мишель рассказывает программе: "Сказала, что так делать нельзя. Кроме того, рядом был маленький ребенок. Это полный абсурд, что позволяют себе так себя вести при маленьком ребенке. Ребенок похож на губку, которая все впитывает. Сделала им замечание, людям русской национальности, а они продолжали других отдыхающих "радовать" грубым словарным запасом.