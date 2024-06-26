Видео "Ругались трехэтажным". Грубые отдыхающие на пляже под Ригой раздражают окружающих

Живущая под Ригой Мишель заявила программе Bez Tabu, что недоумевает по поводу поведения отдыхающих в общественном месте - на пляже. Изначально пыталась ужиться с нетрезвыми людьми, но их брань была невыносимой, рассказала женщина.
Мишель рассказывает программе: "Сказала, что так делать нельзя. Кроме того, рядом был маленький ребенок. Это полный абсурд, что позволяют себе так себя вести при маленьком ребенке. Ребенок похож на губку, которая все впитывает. Сделала им замечание, людям русской национальности, а они продолжали других отдыхающих "радовать" грубым словарным запасом.
Ругались трехэтажным, не задумываясь и не фильтруя, что говорит. Было неприятно слышать в нашем направлении тексты, что мы старухи. Я молодая дама, до старухи мне еще далеко!"
Женщина с подругой отправились на этот же пляж и в другой день, когда грубостью неприятно удивили девочки-подростки.
Если другие отдыхающие на пляже нарушают общественный порядок или ведут себя неподобающим образом, необходимо сообщить в Государственную полицию или в муниципальную полицию конкретной территории.
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