Чт, 27.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Этикет под лупой: Королевский Аскот в Пиньки!

Egoiste rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp

С 1807 года Великобританию невозможно представить без ежегодных королевских состязаний по скачкам Royal Ascot (Королевский Аскот). Разумеется, это мероприятие не обходится без парада дамских шляпок и строгого соблюдения этикета в мужской одежде. Часто лошади даже отходят на второй план. Впервые в Латвии состоялось известное в мире благотворительное мероприятие Royal Ascot, на котором мы, TVNET+, тоже побывали. Пришло время увидеть, как зрители умеют "преподнести" себя в необходимом для мероприятия стиле одежды.

У большинства дам были соответствующие шляпы или головные аксессуары. Правда, они были разные - и шляпы, которые явно дорогие, сделанные вручную или из хороших дизайнерских магазинов, и такие, которые можно купить в магазине карнавальных костюмов или на стенде рядом с купальниками. И при этом этикет не нарушен, чего не скажешь о мужской одежде...

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх