Этикет под лупой: Королевский Аскот в Пиньки!

У большинства дам были соответствующие шляпы или головные аксессуары. Правда, они были разные - и шляпы, которые явно дорогие, сделанные вручную или из хороших дизайнерских магазинов, и такие, которые можно купить в магазине карнавальных костюмов или на стенде рядом с купальниками. И при этом этикет не нарушен, чего не скажешь о мужской одежде...