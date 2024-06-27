Главное за 27 июня Меняется система страховки автомобилей, новые данные о смертельных авариях и когда будет самый жаркий день

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз возвести оборонительные линии на границе с Россией и Беларусью. Строительство подобной линии может обойтись в 2,5 млрд евро.

Авария произошла на поезде, следовавшем из Воркуты в Новороссийск. Причиной аварии, вероятно, стало то, что железнодорожную насыпь размыло водой.

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В пятницу вечером и в субботу Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, поэтому на выходных температура воздуха немного понизится, прогнозируют синоптики.

В пятницу температура в Латвии поднимется еще выше, и ожидается самая жаркая погода с прошлого лета. Южный ветер усилится, а в Курземе возможны грозы, прогнозируют синоптики.

TVNET продолжает рубрику "Невозможно повторить?!" рассказом о рекорде по количеству голов в одном сезоне чемпионата Латвии по футболу. Автором этого достижения с 2003 года является Виктор Добрецов, который в составе лиепайского "Металлурга" забил 36 голов.

Пока другие прыгали через праздничный костер и наслаждались прекрасными летними выходными, кто-то ворвался в приют для животных в Елгаве и ранил рыжую собаку с карими глазами и носом, похожим на пуговицу (на фото). За то, что она начала лаять и поднимать шум. Заставив замолчать собаку, однажды уже пострадавшую от человека, этот варвар украл шестимесячного щенка. Обстоятельства происшествия слишком странные, чтобы их можно было считать просто пьяным бредом на Лиго. Месть, хулиганство, скупость, скрывающаяся за маской любви к животным?

"Я очень рада, что первый театр был Новый Рижский театр", - сказала российская актриса Чулпан Хаматова в своем первом интервью на латышском языке на Латвийском радио в программе Kultūras rondo. Об этом пишет LSM.lv.

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