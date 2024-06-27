В уходящий рабочий день произошло много важных событий - существующая система Bonus-Malus прекратит работу, новые данные о трех авариях с летальным исходом на Лиепайском шоссе, а в пятницу ожидается самая жаркая погода с прошлого лета. Об этих и других новостях четверга, 27 июня, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 27 июня ⟩ Меняется система страховки автомобилей, новые данные о смертельных авариях и когда будет самый жаркий день
Новости Латвии:
С 1 августа этого года существующая система Bonus-Malus (BM) прекратит свою работу, преобразовавшись в централизованную службу страховой истории без сложных алгоритмов и формул, которые делали нынешнюю систему BM труднопонятной. Это также делается для облегчения обмена информацией между государствами-членами системы "Зеленая карта".
За очень короткое время на Лиепайском шоссе произошли три аварии с летальным исходом, в которых погибли шесть человек. Обстоятельства аварий в четверг, 27 июня, в передаче Rīta Panorāma подробнее прокомментировал начальник Южнокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции Ингус Укстиньш.
Один из рижских салонов красоты начал принимать оплату услуг в криптовалюте. TVNET+ выяснил, насколько это выгодно торговцам и почему такие решения не внедряются в Латвии повсеместно? Отметим, что с 30 июня в нашей стране, равно как и на всей территории ЕС, в полной мере начинает действовать новое европейское регулирование криптоактивов. Одни эксперты это приветствуют и сулят расцвет отрасли, но некоторые считают, что на местном рынке это отразится самым печальным образом.
Министерство сообщения в сотрудничестве с совместным предприятием стран Балтии AS RB Rail и SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающим за реализацию проекта Rail Baltica в Латвии, рассмотрело предлагаемые на данный момент варианты полноценного соединения Риги с железнодорожной магистралью Rail Baltica как с юга, так и с севера, включая обеспечение транспортировки грузов через Ригу, сообщили агентству LETA в транспортном ведомстве.
В ночь на 23 июня в Варвской волости Вентспилсского края мужчина застрелил вора, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
На первом аукционе не удалось продать недвижимость предприятия по выращиванию овощей Rītausma в Екабпилсском крае, сообщила организатор аукциона, присяжный судебный исполнитель Ригмонта Грига, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула властям Эстонии, Латвии, Литвы и Польши на садомазохизм, комментируя планы создания линии обороны вдоль границ ЕС с РФ и Беларусью, пишет Rus.Postimees.
Новая волна западных санкций, связанная с блокировкой банковских платежей, в том числе и через "дружественные" России страны, может привести к "гибели" российской экономики, заявил в среду на сессии Петербургского международного юридического форума заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Елена из ирландского Корка страдала от тяжелого менструального кровотечения. Не получив своевременной помощи в Ирландии, женщина решила отправиться на лечение в родную Латвию. В больнице в Латвии в ходе обследований и операции случайно был обнаружен рак желудка. Врачи обратили на это внимание и вырезали опухоль хирургическим путем. Однако 17 декабря 2023 года, после возвращения в Ирландию, из-за осложнений женщина умерла, пишет портал Apollo.lv.
Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз возвести оборонительные линии на границе с Россией и Беларусью. Строительство подобной линии может обойтись в 2,5 млрд евро.
Авария произошла на поезде, следовавшем из Воркуты в Новороссийск. Причиной аварии, вероятно, стало то, что железнодорожную насыпь размыло водой.
Интересное чтиво:
В пятницу вечером и в субботу Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, поэтому на выходных температура воздуха немного понизится, прогнозируют синоптики.
В пятницу температура в Латвии поднимется еще выше, и ожидается самая жаркая погода с прошлого лета. Южный ветер усилится, а в Курземе возможны грозы, прогнозируют синоптики.
TVNET продолжает рубрику "Невозможно повторить?!" рассказом о рекорде по количеству голов в одном сезоне чемпионата Латвии по футболу. Автором этого достижения с 2003 года является Виктор Добрецов, который в составе лиепайского "Металлурга" забил 36 голов.
Пока другие прыгали через праздничный костер и наслаждались прекрасными летними выходными, кто-то ворвался в приют для животных в Елгаве и ранил рыжую собаку с карими глазами и носом, похожим на пуговицу (на фото). За то, что она начала лаять и поднимать шум. Заставив замолчать собаку, однажды уже пострадавшую от человека, этот варвар украл шестимесячного щенка. Обстоятельства происшествия слишком странные, чтобы их можно было считать просто пьяным бредом на Лиго. Месть, хулиганство, скупость, скрывающаяся за маской любви к животным?
"Я очень рада, что первый театр был Новый Рижский театр", - сказала российская актриса Чулпан Хаматова в своем первом интервью на латышском языке на Латвийском радио в программе Kultūras rondo. Об этом пишет LSM.lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!