В Латвии пересмотрят риски пожаров при переработке отходов

Член правления Латвийской ассоциации отрасли отходов Рута Бендере сообщила, что в прошлом году с отходами было связано 600 крупных и мелких пожаров, возгорания произошли на территориях 13 предприятий по утилизации отходов.

"В Латвии в отходы попадает много электрооборудования, в том числе работающего на литий-ионных батареях. Когда литий-ионный аккумулятор сжимают, он нагревается и при благоприятных внешних условиях может вспыхнуть. Электронные сигареты также представляют опасность с точки зрения возгорания. Многие страны запрещают их именно по этой причине", - говорит Бендере.

Оценка причин пожаров на предприятиях по переработке отходов и выработка рекомендаций по их предотвращению - лишь первый шаг на пути к повышению пожарной безопасности, что в будущем позволит не только сэкономить деньги и ресурсы, но и сохранить здоровье и жизни людей.

Важно, чтобы эта работа продолжалась и после окончания проекта, поддержанного Фондом охраны окружающей среды, и привела к реальным результатам.

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