Насильник 12-летней девочки выступит на Олимпиаде в Париже

Будучи перспективным спортсменом, он был арестован в 2016 году за изнасилование 12-летней девочки. Самому же волейболисту на тот момент было 19.

Ван де Вельде познакомился со своей жертвой в 2014 году в социальной сети Facebook. В августе он уехал из Амстердама, чтобы встретиться и изнасиловать несовершеннолетнюю в Милтон-Кинсе (Англия).

Ван де Вельде разрешили отбывать наказание в Нидерландах, где он был освобождён всего через 12 месяцев. "Я хочу исправить весь тот абсурд, который писали обо мне, пока я сидел в тюрьме", - заявил он в 2017 году после выхода на свободу.

"Я намеренно ничего из этого не читал, но понимаю, что написанное было чрезвычайно серьезным. Я не монстр и не педофил!"

С 2018 года ван де Вельде участвует в международных турнирах под особым контролем Олимпийского комитета Нидерландов. Он также получил помощь профессионального психотерапевта.

"Я не могу изменить то, что произошло. Поэтому мне придется страдать от последствий", - говорил ван де Вельде нидерландским СМИ.

"Это была самая большая ошибка в моей жизни".

На Олимпиаде во Франции 29-летний ван де Вельде будет выступать вместе с Мэтью Симмерсом. Пара занимает 11-е место в мировом рейтинге.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!