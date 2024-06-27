Блюгер продлил контракт с клубом НХЛ "Ванкувер Кэнакс"

General Manager Patrik Allvin announces that the #Canucks have agreed to terms with forward Teddy Blueger on a two-year contract with a $1.8 AAV. pic.twitter.com/U19inRxiWN — Vancouver Canucks (@Canucks) June 26, 2024

29-летний Блюгер заключил двухлетний контракт со средней зарплатой 1,8 миллиона доллара за сезон.

В этом сезоне зарплата латвийского нападающего составила 1,9 миллиона долларов. В прошлом году он заключил с "Кэнакс" контракт на один год.

"Тэдди в прошлом сезоне был важным дополнением для нашей команды. Мы очень рады, что он останется здесь еще на пару сезонов", - указал в сообщении генеральный менеджер клуба Патрик Алвин.

"Его многообразие и опыт действительно помогли нашей команде как в регулярном сезоне, так и в плей-офф. Он - сильный лидер и человек, с которым мы можем позволить себе гораздо больше, двигаясь вперед".

Блюгер в этом сезоне в 68 матчах регулярного чемпионата забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи, что является его рекордом карьеры. 28 набранных очков - повторение рекорда его карьеры (в сезоне 2021/22 он набрал 9+19 очков).

В плей-офф Блюгер принял участие в 13 матчах и отметился двумя результативными передачами.

Как уже сообщалось, в следующем сезоне ряды "Кэнакс" может пополнить латвийский вратарь Артур Шилов. В этом сезоне он прекрасно себя показал, однако ему необходимо договориться о новом контракте.

Блюгер в прошлом году стал чемпионом НХЛ в рядах "Вегас Голден Найтс". Он стал вторым латвийским хоккеистом после Сандиса Озолиньша, которому удалось завоевать Кубок Стэнли.

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