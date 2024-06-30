17 июня в восточной части США стал днем, когда впервые латвийский и в целом балтийский баскетболист стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Свидетелем триумфа Кристапа Порзиньгиса и бостонской команды "Селтикс" в числе других стал Янис Трегерс - один из немногих латвийцев, посетивших арену TD Garden в этот исторический день. "Я повидал немало в своей жизни, но это было что-то особенное", - сказал в разговоре с TVNET+ Янис, который является не только спортивным болельщиком, но и президентом Латвийской федерации гольфа.
"Селтикс" разгромил далласский "Маверикс" со счетом 4:1 и в финальной серии одержал четыре победы. Янис уже планировал присутствовать на пятой игре серии в Бостоне, поэтому надеялся, что "Маверикс" выиграет одну, чтобы серия не закончилась четырьмя матчами.
"Я планировал присутствовать на игре за два, а то и за три месяца. В голове я предполагал, что сценарий будет именно таким, каким он стал - что "Бостон" будет вести со счетом 3:1 и вернется домой, чтобы выиграть кубок".
Янис прилетел в Бостон в день игры из Северной Каролины, где проходил турнир по гольфу. Он вовремя купил билет на пятую игру серии финалов НБА, хотя в день игры билеты все еще были доступны.
По данным ESPN, TD Garden собрал 19 156 зрителей на пятую игру финала НБА, что является максимальной вместимостью для домашней игры "Селтикс".