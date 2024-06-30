17 июня в восточной части США стал днем, когда впервые латвийский и в целом балтийский баскетболист стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Свидетелем триумфа Кристапа Порзиньгиса и бостонской команды "Селтикс" в числе других стал Янис Трегерс - один из немногих латвийцев, посетивших арену TD Garden в этот исторический день. "Я повидал немало в своей жизни, но это было что-то особенное", - сказал в разговоре с TVNET+ Янис, который является не только спортивным болельщиком, но и президентом Латвийской федерации гольфа.

"Селтикс" разгромил далласский "Маверикс" со счетом 4:1 и в финальной серии одержал четыре победы. Янис уже планировал присутствовать на пятой игре серии в Бостоне, поэтому надеялся, что "Маверикс" выиграет одну, чтобы серия не закончилась четырьмя матчами.

"Я планировал присутствовать на игре за два, а то и за три месяца. В голове я предполагал, что сценарий будет именно таким, каким он стал - что "Бостон" будет вести со счетом 3:1 и вернется домой, чтобы выиграть кубок".

Янис прилетел в Бостон в день игры из Северной Каролины, где проходил турнир по гольфу. Он вовремя купил билет на пятую игру серии финалов НБА, хотя в день игры билеты все еще были доступны.

По данным ESPN, TD Garden собрал 19 156 зрителей на пятую игру финала НБА, что является максимальной вместимостью для домашней игры "Селтикс".

"Мой случай не был типичен..."