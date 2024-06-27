Под Талси за рулем машины поймали десятилетнего мальчика

Люди не использовали детские сиденья, детей не пристегивали. Самый яркий случай - за рулем остановленной машины находился десятилетний мальчик, которого родители учили ездить.

Представитель Госполиции Марцис Янсонс заявил ReTV: "Конечно, в детстве многие учатся водить, однако нужно выбирать закрытые территории, чтобы движение было безопасным".

Как уже сообщалось, в период с прошлой пятницы до утра вторника в стране было зарегистрировано 384 ДТП, пострадали 59 человек, три человека погибли.

В то же время за езду в состоянии алкогольного опьянения было начато 24 административных и 44 уголовных процесса, а также три уголовных процесса за управление транспортным средством под возможным воздействием наркотиков.

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