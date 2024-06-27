Стрельба в Брюсселе: два человека убиты, еще несколько ранены

Инцидент произошел между 1 и 2 часами ночи недалеко от кафе в коммуне Сен-Жиль в столице Бельгии, а подозреваемые сбежали, сообщил пресс-представитель полиции.

Всего были ранены три человека. Два из них находятся в опасном для жизни состоянии, а состояние третьего стабильно, отметили в местной полиции.

Из 19 районов Брюсселя власти признали Сен-Жиль и еще 14 районов округами с проблемами с наркоторговлей.

Впрочем, полиция пока не нашла связи между последней стрельбой и нелегальной торговлей наркотиками.

В последние годы в Бельгии выросло число случаев вооруженного насилия, связанного с соперничеством между бандами наркоторговцев.

В Брюсселе и Антверпене происходили уличные перестрелки.

Порт Антверпена стал главным пунктом, через который в Европу из Латинской Америки нелегально ввозят кокаин.

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