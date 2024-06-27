Стрельба в Брюсселе: два человека убиты, еще несколько ранены

В Брюсселе в районе Южного вокзала, известного среди прочего как район незаконного оборота наркотиков, в четверг в результате стрельбы два человека были убиты и еще два тяжело ранены, сообщает AFP.
Инцидент произошел между 1 и 2 часами ночи недалеко от кафе в коммуне Сен-Жиль в столице Бельгии, а подозреваемые сбежали, сообщил пресс-представитель полиции.
Всего были ранены три человека. Два из них находятся в опасном для жизни состоянии, а состояние третьего стабильно, отметили в местной полиции.
Из 19 районов Брюсселя власти признали Сен-Жиль и еще 14 районов округами с проблемами с наркоторговлей.
Впрочем, полиция пока не нашла связи между последней стрельбой и нелегальной торговлей наркотиками.
В последние годы в Бельгии выросло число случаев вооруженного насилия, связанного с соперничеством между бандами наркоторговцев.
В Брюсселе и Антверпене происходили уличные перестрелки.
Порт Антверпена стал главным пунктом, через который в Европу из Латинской Америки нелегально ввозят кокаин.
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