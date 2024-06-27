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ВИДЕО Фанат прыгнул на Роналду с трибуны. Футболиста спасла охрана

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: EPA/Scanpix

После матча чемпионата Европы между Португалией и Грузией фанат прыгнул с трибун на Криштиану Роналду.

После окончания матча, который завершился победой Грузии со счётом 2:0, Криштиану Роналду покидал поле, и в этот момент один из болельщиков прыгнул с трибун в сторону футболиста.

39-летнего португальца в последний момент спасла охрана, которая заблокировала Роналду и не дала ему получить серьезную травму. После падения болельщика футболист остановился на месте и развёл руками.

Напомним, во время матча Португалии с Турцией на поле четыре раза выбегали фанаты, чтобы сделать селфи с Роналду. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес после матча с Турцией даже выразил обеспокоенность частыми попытками фанатов сделать фото с Роналду во время игр.

Сборная Португалии с первого места группы F вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет со Словенией. Роналду пока не отметился забитыми голами на турнире.

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