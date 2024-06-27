ВИДЕО Фанат прыгнул на Роналду с трибуны. Футболиста спасла охрана

После окончания матча, который завершился победой Грузии со счётом 2:0, Криштиану Роналду покидал поле, и в этот момент один из болельщиков прыгнул с трибун в сторону футболиста.

39-летнего португальца в последний момент спасла охрана, которая заблокировала Роналду и не дала ему получить серьезную травму. После падения болельщика футболист остановился на месте и развёл руками.

Un supporter a tenté de se jeter sur Cristiano Ronaldo après le match entre la Géorgie et le Portugal 😳 pic.twitter.com/A4pAxTrage — Vibes Foot (@VibesFoot) June 27, 2024

Напомним, во время матча Португалии с Турцией на поле четыре раза выбегали фанаты, чтобы сделать селфи с Роналду. Главный тренер португальцев Роберто Мартинес после матча с Турцией даже выразил обеспокоенность частыми попытками фанатов сделать фото с Роналду во время игр.

Сборная Португалии с первого места группы F вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет со Словенией. Роналду пока не отметился забитыми голами на турнире.

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