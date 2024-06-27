Второй "российский закон" в Грузии: парламент в первом чтении запретил "пропаганду ЛГБТ"

«Они знают, что для ЕС неприемлемы законы, которые устанавливают цензуру и нарушают равноправие. Это будет и нарушением принципов визовой либерализации [c ЕС], той же самой антидискриминационной политики и законодательства. Поэтому они стараются сказать электорату, что ЕС требует от них признание прав ЛГБТ, они на это не могут пойти и якобы именно поэтому отворачиваются от ЕС, а не потому, что меняют внешнеполитический курс страны», — говорит Микеладзе.

Это уже второй закон, который грузинские власти используют в своих геополитических целях для того, чтобы остановить процесс европеизации страны и развязать себе руки для открытого сотрудничества с Россией и Китаем, считает эксперт.

По словам директора Центра европейских исследований фонда Рондели Кахи Гоголашвили, сегодня грузинские власти делают все для того, чтобы ЕС сама оттолкнула Грузию.

Идеологическая близость грузинских властей с венгерским премьером также дает о себе знать. Похожая инициатива — запрет на доступ несовершеннолетних к материалам, которые «рекламируют или изображают» гомосексуальность или смену пола, была принята в Венгрии в 2021 году Фото: GERGELY BESENYEI / AFP

«У правящей партии есть стабильный избиратель — люди, которые зависят от них экономически, работают в бюджетных организациях. Эта часть совершенно не интересуется политикой, для них важна материальная стабильность. Но есть еще прослойка населения под влиянием патриархальных идей, и власти увидели, что таких много, особенно в регионах. Власти хотят переманить и сделать своими избирателями вот эти консервативные силы… Третий сегмент — это пророссийские элементы, которым они [власти] посылают сигналы, что они с Россией», — считает Гоголашвили.