Что делать с домашними животными в час Х? Объяснение ответственных лиц

Многие жители в социальных сетях выразили недоумение, почему в руководстве "Что делать в случае войны", подготовленном Министерством обороны, рекомендуется не брать в убежища животных?

Майрита Риекстиня, руководитель отдела надзора за ветеринарными объектами Продовольственно-ветеринарной службы, ответила, что у нее нет данных, почему такое требования было включено. Но она обратила внимание, что в момент стресса животное может причинить вред себе и другим людям.

"Животное тоже [находится] в состоянии стресса и может причинить вред себе и другим людям. На наш взгляд, если бы его поместили в специальный переносной контейнер, то, возможно, его можно было бы взять с собой. Очень часто у людей бывает аллергия на шерсть животных, но будет ли это в такой ситуации самым весомым аргументом?" - отметила она.

По словам Улдиса Кеверса, начальника управления гражданской обороны Государственной пожарно-спасательной службы, в Латвии недостаток убежищ, а животное может занять место, которое необходимо людям.

"В таком случае складывается ситуация, что животное занимает место в убежище и мы при этом не знаем, как оно может себя повести, если в этом убежище окажется большое скопление людей. Животное может представлять дополнительную опасность для тех, кто там находится", - сказал Улдис Кеверс и добавил, что рекомендует оставлять животных дома.

При этом следует позаботиться о том, чтобы у питомца был запас еды и воды.

"Точно так же, как когда вы уходите на работу. Мы проконсультировались с нашими украинскими коллегами и выяснили, что самое долгое время, когда людям приходилось находиться в убежищах, не превышает 10 часов, поэтому животное может находиться дома, если ему оставить еду и питье", - заявил Улдис Кеверс.

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