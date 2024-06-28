Часто бывает так, что я сначала читаю комментарии людей по какой-то теме в социальных сетях, а уже потом читаю об этом полную статью — что же произошло на самом деле. На этот раз был именно такой случай. Из соцсетей я узнал, что суд и CSDD совершили абсолютно злодеяние с бедным, совершенно невиновным господином, который просто от доброго сердца пытался помочь.
Вот открываю Twitter, а там людям сразу все понятно:
- Такие скакуны - CSDD, псц. Заплатили бы 1 тысячу вместо 4 тысяч своим IТ-специалистам.
- Шуты @CSDD_LV, неудивительно, что они ничего не понимают в мире IT.
- В цивилизованном мире изобретатель получил бы нормальную компенсацию, но у экс-коммунистов другие методы.
- Возможно только в Латвии.
- Ну и где все лато, лапсы, ринкевичи, колсы, лианы, когда против гражданина совершено преступление? Где боровковы, сартсы, иябсы?
- Позор @CSDD_LV, полная некомпетентность с вашей стороны. Кто-то другой делает вашу работу и охраняет нас всех, и в этом благодарность... В обычном мире сразу выплачивают премию и копируют, исправляют.
- Я прочитал статью. Глупость на глупости. Хотел помочь системе, но система пытается сделать козлом отпущения. Тфу, бл. И до сих пор удивляются, почему никто не рвется на выборы...
Šis ir kaut kas vienkārši ģeniāls.— Driks (@drikssdrikss) June 25, 2024
Faktiski mudina IT speciālistus par jebkuru ievainojamību valsts nozīmes sistēmā:
- vai nu klusēt no sērijas ne mana cūka, ne mana druva;
- vai tik tiešām informāciju pārdot kādam kriminālam grupējumam. https://t.co/6xG4lAq13J
"Это что-то просто гениальное.
Фактически подсказка IТ-специалистам о любой уязвимости в системе государственного значения:
- либо молчать из серии "моя хата с краю";
- либо действительно продать информацию преступной группе", - пишет Дрикс.