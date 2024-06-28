Вероятно, соревнования Ghetto Games в Гризинькалнсе смогут пройти до конца сезона

Такое решение было принято после сегодняшней встречи между думой и двумя объединениями - Streetbasket и Grīziņkalna apkaimes biedrība.

Ранее Рижская дума и общества договорились о графике мероприятия до конца июня с условием, что до 22:00 Ghetto Games могут использовать звуковое оборудование, а после этого до 23:00 можно будет использовать лишь микрофоны.

До этого в новом договоре аренды территории между Рижской думой и Streetbasket были условия, согласно которым мероприятия должны закончиться к 23:00, а оборудование должно быть разобрано утром.

Ратниекс отмечает, что Рижская муниципальная полиция уделила повышенное внимание мероприятиям, произошедшим в конце июня, и признает, что они прошли без происшествий, в соответствии с нормативными актами и никаких жалоб от местных жителей не поступало.

Это свидетельствует о том, что удалось найти решение, устраивающее все стороны. Ghetto Games продолжат сотрудничать с жильцами над устранением и предотвращением ситуаций, вызывающих недовольство.