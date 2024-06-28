Вероятно, соревнования Ghetto Games в Гризинькалнсе смогут пройти до конца сезона

Мероприятия Ghetto Games в Гризинькалнсе смогут пройти до конца сезона, сообщили в бюро вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса.
Такое решение было принято после сегодняшней встречи между думой и двумя объединениями - Streetbasket и Grīziņkalna apkaimes biedrība.
Ранее Рижская дума и общества договорились о графике мероприятия до конца июня с условием, что до 22:00 Ghetto Games могут использовать звуковое оборудование, а после этого до 23:00 можно будет использовать лишь микрофоны.
До этого в новом договоре аренды территории между Рижской думой и Streetbasket были условия, согласно которым мероприятия должны закончиться к 23:00, а оборудование должно быть разобрано утром.
Ратниекс отмечает, что Рижская муниципальная полиция уделила повышенное внимание мероприятиям, произошедшим в конце июня, и признает, что они прошли без происшествий, в соответствии с нормативными актами и никаких жалоб от местных жителей не поступало.
Это свидетельствует о том, что удалось найти решение, устраивающее все стороны. Ghetto Games продолжат сотрудничать с жильцами над устранением и предотвращением ситуаций, вызывающих недовольство.
Ратниекс повторил, что запланированные в этом сезоне мероприятия для детей и молодежи Ghetto Games должны состояться в Гризинькалнсе, поскольку в их организацию вложено много труда со стороны молодежи.
В свою очередь, переезд на новое место требует финансовых вложений.
Напомним, ранее Административный суд отклонил ходатайство общества Streetbasket о временной защите, позволяющей возобновить решение Рижской думы о передаче части парка Гризинькалнс в безвозмездное пользование для проведения молодежных соревнований Ghetto Games.
Общество жителей Гризинькалнса ранее оспорило в Административном районном суде решение думы о передаче части парка в безвозмездное пользование для проведения мероприятий Ghetto Games.
Как сообщается в суде, суд принял решение о временном урегулировании, в котором усмотрел правовые препятствия для передачи территории Streetbasket, однако по существу дело будет рассмотрено позже. На данный момент дата рассмотрения не определена.
С момента оглашения решения обе стороны спора публично объяснили ситуацию в социальных сетях. Первыми решение огласили члены Общества жителей Гризинькалнса.
Районные активисты столкнулись с волной обвинений, которые были встречены более развернутыми разъяснениями ситуации и опровержениями. Представители Ghetto Games также опубликовали видео, в котором объяснили развитие событий со своей точки зрения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!