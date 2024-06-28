Предпринимателей обяжут раскрывать данные о зарплатах мужчин и женщин

Руководитель по управлению персоналом SEB banka Анита Сеглиня сообщает, что директива поможет и работодателям - например, лучше понять, какого вида должности у них на предприятиях и каков уровень зарплат.

Тем временем у сотрудников будет законное право получить от работодателя информацию о диапазоне зарплат при выполнении одинаковых обязанностей. Сеглиня прогнозирует, что изменения сделают ситуацию прозрачнее и позволят работникам проще обсуждать вопрос об объемах работы и повышении заработной платы.

Известно, что на латвийском рынке труда присутствует дискриминация по фактору возраста, этнической или религиозной принадлежности, однако наиболее выражена гендерная дискриминация. Член правления и ведущий консультант Figure Baltic Advisory Анта Праневича рассказала, что их компания регулярно проводит исследования о зарплатах и в данный момент общий гендерный разрыв в заработках мужчин и женщин составляет 17% в пользу мужчин.

При этом если говорить о разнице в вознаграждении за идентичную должность и обязанности - разрыв составляет 5,1%. Нельзя утверждать, что женщины в среднем на 5,1% менее квалифицированны, объясняет специалист.

По оценке Праневичи, публичность окладов на предприятиях побудит сотрудников, желающих больше зарабатывать, не увольняться сразу, а сначала обратиться к работодателю и обсудить, нет ли возможностей для изменения карьеры. При этом красную черту эксперт видит в разглашении зарплат конкретных работников.

Эксперт по управлению персоналом Арта Бирума поделилась, что в зарплате все-таки может быть изменчивая часть - например, доплата за производительность.

Как сообщает издание, в предпринимательской деятельности в Латвии существует неравенство полов, связанное в основном со стереотипами. На это указал опрос SEB banka в Латвии, Литве и Эстонии.

При этом, как показало исследование Латвийского университета, неравенство привело к тому, что латвийские женщины отличаются стойкостью, душевной силой и способностью справляться с трудностями - эти качества основаны на недоверии к способности мужчин позаботиться о семьях.

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