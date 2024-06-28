Болельщиков приглашают на совместный просмотр большого футбола

На территории VEF KVARTĀLS будет открыт бар, фуд-корт, в отдельные дни матчей будут доступны различные мероприятия и развлечения, а также ведущий, который будет поддерживать дух соревнований различными активностями, связанными с матчами чемпионата. Вход для всех болельщиков бесплатный. Чтобы заказать напитки по более выгодной цене, болельщикам предлагается заранее приобрести купоны в Biļešu Serviss. Также имеется возможность заранее забронировать столик.