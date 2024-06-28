Болельщиков приглашают на совместный просмотр большого футбола

В VEF KVARTĀLS на большом экране будут транслироваться четвертьфиналы, полуфиналы и финальная игра чемпионата Европы по футболу.
На территории VEF KVARTĀLS будет открыт бар, фуд-корт, в отдельные дни матчей будут доступны различные мероприятия и развлечения, а также ведущий, который будет поддерживать дух соревнований различными активностями, связанными с матчами чемпионата. Вход для всех болельщиков бесплатный. Чтобы заказать напитки по более выгодной цене, болельщикам предлагается заранее приобрести купоны в Biļešu Serviss. Также имеется возможность заранее забронировать столик.
Трансляции матчей чемпионата Европы по футболу в VEF KVARTĀLS:
- 29.06 в 19:00: Отборочный турнир. Вход с 18:00, спортивные развлечения и сюрпризы от футбольной школы LEEVON.
- 30.06 в 19:00: Отборочный турнир. Вход с 18:00, спортивные развлечения и сюрпризы от футбольной школы LEEVON.
- 01.07 в 19:00: Отборочный турнир. Вход с 18:00.
- 02.07 в 22:00: Отборочный турнир. Вход с 21:00, до этого будет транслироваться игра сборной Латвии на Олимпийском квалификационном турнире по баскетболу.
- 06.07 в 22:00: Четвертьфинал № 2. Вход с 21:00, до этого будет транслироваться игра сборной Латвии на Олимпийском квалификационном турнире по баскетболу.
- 09.07 в 22:00: Полуфинал № 1. Вход с 21:00, мероприятие будут вести Кристианс Карелинс и Юрис Жигаев.
- 10.07 в 22:00: Полуфинал № 2. Вход с 21:00.
- 14.07 в 22:00: Финал. Вход с 21:00, мероприятие будет вести Кристианс Карелинс.
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