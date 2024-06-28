В субботу участники детской латвийской команды выведут на поле футболистов Евро-2024

Команду соперников - сборную Швейцарии - выведут на поле 11 ребят из эстонской команды Lidl Kids Team.

В составе латвийской команды в Германию отправились четверо юных рижан и по одному ребенку из Резекне, Валмиерского края, Огре, Сигулдского края, Добеле, Лиепаи и Тукумса. Всего же на участие в лотерее, где призом стала уникальная возможность совершить путешествие в сопровождении одного из родителей и получить право выйти на поле с лучшими футболистами Европы, подали заявки и, соответственно, участвовали более 8600 детей.

За происходящим на футбольном поле во время игры 1/8 финала между Италией и Швейцарией, равно как и за всеми остальными матчами чемпионата Европы, футбольные болельщики также смогут следить в фан-зоне Lidl Arena (Рига, ул. Каугуру, 6, рядом с Калнциемским мостом). На время чемпионата арена превратилась в лучшее место встречи футбольных фанов, где они могут бесплатно смотреть все игры чемпионата на большом экране вплоть до финала 14 июля.

Перед каждым матчем Lidl Arena предлагает "Экспертную студию EURO 2024" с легендарным спортивным журналистом Анатолием Крейпансом. В день, когда ребята из Латвии выведут на поле одну из сильнейших футбольных сборных мира, гостем студии станет Томас Делле, руководитель по маркетингу компании. "Мы рады быть частью большого футбольного фестиваля EURO 2024, который проходит в Германии, и мы постарались привезти как можно больше этой футбольной радости в Латвию. Мы надеемся, что 29 июня 2024 года станет для наших 11 ребят днем, который запомнится им на всю жизнь!" - говорит Т. Делле.

Болельщикам - от самых маленьких до самых старших, опытных и бывалых - в это время предлагается широкий выбор развлечений и угощений. Детей ждут надувные аттракционы, различные игры небольшого формата, напрямую связанные с футболом, и другие интересные развлечения. Взрослые болельщики в ожидании игры тоже могут развлечься, играя в футбольный дартс, футбольный гольф, новус, настольный футбол и другие игры. По пятницам и выходным приподнятое настроение будут создавать выступающие в арене диджеи, обеспечивая атмосферу истинной футбольной фиесты.

* По латвийскому времени матч Италия - Швейцария состоится в 19:00.

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