Остапенко и Киченок вышли в финал парного турнира в Истборне

Остапенко и Киченок со счетом 6-1, 6-2 победили хозяев Харриет Дарт и Майей Ламсден.

Алена Остапенко и Людмила Киченок проиграли всего три гейма за матч.

За выход в финал Остапенко заработала 325 очков в мировом парном рейтинге.

В финале латвийско-украинскому дуэту предстоит встретиться с главными фаворитками турнира - Габриэлой Дабровски из Канады и Эрин Раутклифф из Новой Зеландии.

На пути к финалу Остапенко и Киченок обыграли пару Эликсан Лешемья (Франция)/Кимберли Циммерманн (Бельгия).

А во втором круге победили Барбору Крейчикову (Чехия)/Лауру Зигемунд (Германия)

Уже сообщалось, что в одиночном турнире Алена Остапенко потерпела поражение во втором туре турнира серии WTA 500 в Истборне.

Турнир в Истборне проходит на площадках с травяным покрытием и является последним для Остапенко перед Уимблдоном.

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