Матч проходил на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине и завершился победой швейцарской команды со счётом 2:0.

Сборная Швейцарии на протяжении всего матча владела инициативой и сумела воплотить игровое преимущество на 37-й минуте - отличился Ремо Фройлер, которому ассистировал Рубен Варгас. В начале второго тайма Варгас уже сам поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы, обеспечив швейцарцам выход в четвертьфинал.

Швейцарцы победили итальянцев впервые с 1993 года - предыдущие 11 игр закончились поражением (5) или вничью (6).

В четвертьфинале швейцарцы сыграют с победителем матча Англия - Словакия, который пройдёт 30 июня. Итальянцы, в свою очередь, вылетели из турнира.

Напомним, сборная Италии стала победителем Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, команда Лучано Спаллетти не смогла защитить звание чемпионов Европы.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!