Немцы уверенно вышли в 1/4 финала Евро-2024

Матч прошёл на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершился победой немецкой команды со счётом 2:0.

На 35-й минуте встречи главный арбитр встречи Майкл Оливер остановил матч из-за начавшейся грозы. Над стадионом сверкали молнии и был слышен гром, большие потоки воды стекали с крыши арены, а также выпал град.

Примерно через 20 минут матч возобновился, а на 53-й минуте Германия получила право пробить 11-метровый удар, назначенный за игру рукой защитником Дании. Пенальти уверенно реализовал Кай Хаверц. На 68-й минуте встречи Джамал Мусиала удвоил преимущество немцев.

Для Мусиалы гол стал третьим на Евро-2024, благодаря чему он догнал грузина Жоржа Микаутадзе во главе гонки бомбардиров турнира.

В 1/4 финала 5 июня Германия встретится с победителем пары Испания - Грузия, которые проведут свою игру 1/8 финала 30 июня.

Ранее первым четвертьфиналистом Евро-2024 стала сборная Швейцарии, которая обыграла команду Италии, победившую на Евро-2020.

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