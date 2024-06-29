Остапенко и Киченок выиграли парный турнир в Истборне

Остапенко и Киченок со счетом 5-7, 7-6 (7:2), 10:8 победили главных фавориток турнира Габриэлу Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии, завоевав восьмой титул в карьере парных турниров и второй в этом сезоне.

Остапенко за победу получила 500 рейтинговых очков в мировом парном рейтинге.

На пути к финалу Остапенко и Киченок сначала обыграли пару Эликсан Лешемия (Франция)/Кимберли Циммерманн (Бельгия), а во втором круге победили Барбору Крейчикову (Чехия)/Лауру Зигемунд (Германия). В полуфинале Остапенко и Киченок победили победили хозяек турнира - Харриет Дарт и Майю Ламсден.

Уже сообщалось, что в одиночном разряде турнира серии WTA 500 в Истборне Алена Остапенко потерпела поражение во втором круге.

Турнир в Истборне проходит на кортах с травяным покрытием и является последним для Остапенко перед Уимблдоном.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!