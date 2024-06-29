Драфт НХЛ: "Вашингтон" в третьем круге выбрал латвийского хоккеиста Матейко

"Кэпиталз" выбрал Матейко под общим 90-м номером. Это самый высокий номер драфта латвийского хоккеиста с 2015 года, когда под 68-м номером "Торонто Мейпл Лифс" выбрал Мартиньша Дзиеркалса.

Прошлые два сезона Матейко отыграл в Квебекской юниорской хоккейной лиге (QMJHL) и в этом сезоне в 49 матчах отметился 23 голами и 20 результативными передачами.

В свою очередь клуб "Монреаль Канадиенс" в пятом круге драфта под 134-м номером выбрал вратаря Микса Вецванагса.

18-летний голкипер два сезона играл в юниорской лиге в Швеции, но в прошлом сезоне вернулся в Латвию и выступал в составе ХК "Рига", вместе со сборной Латвии U-18 он вышел в четвертьфинал чемпионата мира. На ЧМ он в четырех матчах в среднем пропускал 3,84 шайбы, отражая 89,4% бросков.

Стоит отметить, что выбор на драфте команд НХЛ не гарантируют заключение контракта.

Как уже сообщалось, в пятницу клуб "Сан-Хосе Шаркс" под первым номером драфта выбрал Маклина Селебрини.

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