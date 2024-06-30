В Швеции умер латвийский футболист Роберт Зелманис

LFF сообщает, что "в Швеции подтверждена смерть бывшего игрока молодежной сборной Латвии по футболу Зелманиса".

В 2018 году Зельманис сыграл две игры за сборную Латвии U-18, а за следующие два года сыграл девять матчей за сборную U-19.

Он забил четыре гола и завоевал с командой место в элитном турнире чемпионата Европы 2020 года, который был отменен из-за распространения Covid-19.

Позже Зелманиса также вызвали в сборную Латвии U-21, но в ней он так и не дебютировал.

Молодой защитник выступал в Латвии за команды "Лиепая", "Саласпилс", "Супер Нова" и "Елгава", а также играл в Литве и Швеции.

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